Il Napoli prepara la sua spending review: i 10 calciatori che possono partire

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Secondo quanto riferito da Il Mattino, il Napoli starebbe preparando una vera e propria “spending review” in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di abbassare il monte ingaggi, ringiovanire la rosa e riequilibrare i costi complessivi del club. Una strategia che potrebbe portare a diverse partenze eccellenti nel corso dell’estate.

Tra i nomi più pesanti in uscita ci sarebbe quello di Romelu Lukaku, attualmente tra i calciatori più onerosi della rosa con uno stipendio da 6 milioni netti a stagione. Dubbi anche sul futuro di Elmas, che potrebbe non essere riscattato. In mezzo al campo, invece, il sacrificato potrebbe essere uno tra Stanislav Lobotka e Frank Anguissa.

Il quotidiano sottolinea inoltre come anche le situazioni di Lang e Lucca siano da monitorare: i due attaccanti percepiscono complessivamente circa 5 milioni di euro e potrebbero rappresentare pedine utili per alleggerire il peso salariale.

Verso l’addio anche Juan Jesus e Pasquale Mazzocchi, entrambi con ingaggi da circa un milione di euro annui, così come Leonardo Spinazzola e Alex Meret, che percepiscono circa 2 milioni a stagione e potrebbero salutare al termine del campionato.