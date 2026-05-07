Montervino: "Possibile post-Conte? Chiunque arriva, qualità del gioco può migliorare"

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A Tmw Radio si parla di Maurizio Sarri, Grosso, ma non solo. Ecco cosa ne pensa l'ex capitano del Napoli Francesco Montervino.

A Napoli rimane ancora nebuloso il futuro di Antonio Conte. Ma qualora dovesse andare via, quale sarebbe il profilo ideale per sostituirlo? A Tmw Radio si parla di Maurizio Sarri, Grosso, ma non solo. Ecco cosa ne pensa l'ex capitano del Napoli Francesco Montervino: "Il ritorno di Sarri sarebbe romantico, è l'allenatore che è rimasto nella storia come quello che ha fatto esprimere il miglior calcio al Napoli e non ha vinto nulla.

E' come se tornasse qualcuno che ha lasciato qualcosa d'incompiuto. Sarebbe amato dalla piazza, e la squadra ha delle qualità che possono convincere Sarri a tornare. Dare la possibilità però a nuove leve come Grosso potrebbe essere interessante. Sono convinto che qualsiasi allenatore arrivi, la qualità del gioco potrebbe migliorare".