Futuro Conte, Sky: per ADL resta la prima scelta! Quando ci sarà il summit e i temi sul tavolo

vedi letture

Sul tavolo del summit ci saranno le valutazioni sulla stagione, il mercato, la gestione della rosa e soprattutto la visione futura del progetto.

Il futuro della panchina del Napoli resta tutto da definire e il confronto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis sarà decisivo per capire se il progetto potrà continuare anche nella prossima stagione. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’incontro tra il tecnico e il presidente arriverà subito dopo la qualificazione aritmetica alla Champions League.

Per De Laurentiis Conte è ancora in pole per la prossima stagione

Nonostante una stagione complessa e segnata da tensioni, Conte ha riportato il Napoli ai vertici della classifica, confermando la propria capacità di competere stabilmente per le prime posizioni. Da quel duro sfogo di novembre, quando parlò di “non voler accompagnare il morto”, il tecnico è riuscito a ricompattare ambiente e squadra, portando il club nuovamente vicino ai traguardi più importanti. Sul tavolo del summit ci saranno le valutazioni sulla stagione, il mercato, la gestione della rosa e soprattutto la visione futura del progetto. Conte resta l’allenatore ideale di De Laurentiis in vista del centenario del club, ma il Napoli avrebbe iniziato anche a valutare possibili alternative.

Sarri principale alternativa

Tra i nomi monitorati, riferisce Sky Sport, c’è Maurizio Sarri, attualmente alla Lazio. Un’ipotesi ancora embrionale, anche perché il tecnico toscano è legato da un contratto al club biancoceleste. Prima di ogni decisione, però, il Napoli vuole chiudere al meglio il campionato.