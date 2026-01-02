Podcast Zaccagni e Guendouzi al Napoli? Da Roma: "Occhio all'estate"

Andrea Castellano, giornalista di Lalaziosiamonoi, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè

"Castellanos partirà nelle prossime ore, è fatta, va al West Ham. Non dovrebbe esserci contro il Napoli, è pronto Noslin al suo posto. Sarri già preferiva Dia in attacco e non Castellanos. Questo ha favorito la sua cessione in Premier League. E poi lui si trovava molto bene a giocare con un altro attaccante vicino.

Sostituto? Il primo nome è quello di Raspadori, ma è una pista complicata. La Roma è già tanto avanti per l'ex Napoli. La Lazio dovrebbe convincere il giocatore, che è il preferito di Sarri. Oyarzabal pure piace ma è un'altra pista complicata. Poi c'è sempre l'ipotesi Mister X.

Formazione per domenica? Sarri sarà in panchina all'Olimpico. A centrocampo il tecnico ritroverà Guendouzi e Basic con Cataldi in regia. In difesa Marusic a destra con Gila, Romagnoli e Pellegrini davanti a Provedel. Cancellieri o Isaksen a destra, Zaccagni a destra e Noslin centravanti.

Insigne è molto vicino, arriva per essere alternativa a Zaccagni a sinistra. La Lazio aspetta perché Sarri non vuole solo Insigne. Le priorità sono altre.

Zaccagni piace al Napoli? Sì, da tempo, ma ora salvo colpi di scena è blindato e sarebbe clamoroso vedere il suo addio a gennaio. In estate vediamo cosa potrà succedere.

Guendouzi accostato al Napoli? Lui già in estate ha rischiato di andare via, poi col blocco del mercato e il ritornod i Sarri hanno fermato la sua e altre cessioni. In estate vedremo cosa accadrà".