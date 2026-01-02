Podcast Laurienté-Napoli, Tmw: "Sassuolo se arriva offerta giusta cede anche subito"

vedi letture

Lorenzo Di Benedetto, vicedirettore di Tuttomercatoweb, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android).

"Laurienté a gennaio? Il Sassuolo non ha mai escluso nessun tipo di cessione. Si parla di un club che di fronte a offerte vere è sempre pronto a cedere. Laurienté questa estate era già stato venduto in Premier e poi è saltato tutto. Vi dico la mia, non sposterebbe comunque molto per il Napoli.

Mainoo? Il Napoli ha cambiato un po' la strategia perché Anguissa tornerà prima del previsto. Lo United comunque non lo avrebbe liberato facilmente. Il Napoli questa pista la tiene in stand-by. Mainoo voleva il Napoli, lo aveva fatto intendere anche attraverso i suoi agenti.

Insigne? Dovrebbe andare alla Lazio ma questo accordo c'è già da un po' di tempo. Lui dall'estate ha dato la sua parola a Sarri".