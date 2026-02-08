Video Santacroce: "Buongiorno deve rigiocare subito! Beukema? Acquisto importante, deve darsi una mossa"

L'ex difensore del Napoli, Fabiano Santacorce, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video o in auto col DAB Campania: "Quasi non si è neanche sentita la differenza dell'uomo in meno, perché il Napoli comunque ha continuato a giocare, ha continuato a cercare la vittoria, quindi sicuramente una grande prova sotto il punto di vista della mentalità della squadra. Erano tre punti importantissimi ed è stato bello anche vederli arrivare così, anche perché alla fine i gol li abbiamo fatti tutti noi, anche quelli che abbiamo preso".

Secondo te che momento è questo per Buongiorno? "Sicuramente un momento difficile. Lui da quando è rientrato dall'infortunio ha giocato poche partite al suo livello e non è neanche riuscito a farle a pieno. Ora sta giocando in una posizione comunque differente, quindi c'è da rendergliene atto, però ha fatto degli errori che gli stanno facendo perdere un po' di lucidità in un certo senso. Ed è un periodo sicuramente non bellissimo".

Da ex calciatore, secondo te quanto è importante ricevere un po' di protezione dal tecnico? Ieri l'abbiamo visto quasi in lacrime a fine gara, consolato da Spinazzola, Juan Jesús e Antonio Conte. "Sì, è brutto quando si è in una situazione di questo tipo, non è semplice riuscire a reagire. Deve riuscirci soprattutto con la semplicità, mi viene da pensare. Non deve incorrere in cose difficili perché è una situazione, un momento un po' così, quindi è sempre meglio giocare in semplicità.

Per superare questo momento, da difensore quando si hanno queste difficoltà, soprattutto psicologiche, è meglio giocarla subito la prossima o riposarsi un po' e stare in panchina? "Subito, subito senza avere un minimo di pensiero perché lui deve prendere fiducia e la può prendere solo con delle prestazioni. Quindi per assurdo è meglio che sia capitato e sia successo adesso in modo che può subito recuperare con la partita tra due giorni".

Chi invece ieri è tornato, è stato Rrahmani. Esiste un po' un Napoli con lui e senza di lui? "Sì, i numeri, i dati parlano. Sicuramente lui ha preso tanta fiducia, come dicevamo prima. Il suo peso si sente, il giocatore sicuramente con più intelligenza lì in mezzo al campo, con Juan Jesús. L'esperienza in difesa come ruolo è essenziale, quindi la sua mancanza si è sentita e la sua presenza si sente".

Ieri invece grande prestazione di Hojlund con la doppietta siglata. Abbiamo visto per tutta la durata del match il duello con Ostigard, ma possiamo dire che lo ha ampiamente vinto? "Sì, è fortissimo, è un giocatore che riesce a impegnare da solo le difese avversarie. Ci sta dando veramente una grande mano, abbiamo trovato un attaccante veramente pazzesco".

Ritornando su Rrahmani, come ti spieghi la scelta di farlo giocare da braccetto di destra? "Guarda, io spero poi di recuperare al meglio Beukema, perché lui è un giocatore che quel ruolo lì lo può fare veramente bene, quindi si deve dare una mossa per entrare in forma, sia fisica che mentale, perché secondo me ha tutto per potersi esprimere al meglio lì. L'acquisto è stato un acquisto importante. A differenza magari di qualche altro acquisto, come il nostro attaccante Lucca, su di lui ci credo".

Lucca però comunque ha fatto gol il venerdì contro il Leeds alla prima in Premier. "No, lui ha bisogno di fiducia, di tanta fiducia. Ha un carattere sicuramente particolare, lo si nota anche da alcuni gesti, da alcune cose che fa proprio sul campo".

Come ti spieghi l'espulsione di Juan Jesus? "Guarda, ero molto più arrabbiato per la prima ammonizione che è stata data in maniera ridicola dall'arbitro, perché il gioco è fermo, l'attaccante continua a giocare, il difensore gioca, gli fanno fallo e tu lo ammonisci, già mi sembra fuori luogo. Poi in quell'azione del Genoa penso che l'attaccante avesse anche preso la palla con la mano, se l'era portata avanti con la mano, poi lui ha usato un po' di quell'esperienza, quindi non sono trattenute che ti possono fermare. Meglio non rischiare anche se il fallo era a centrocampo, sono quelle azioni che non si sa mai, perciò ci poteva stare come espulsione. Mi dispiace solo che ora mancherà un altro pezzo, l'ennesimo pezzo per la prossima partita di campionato".

A proposito di rotazioni ti aspetti di vedere dal primo minuto, proprio nella sfida di Coppa Italia, nuovi acquisti Giovane e Alisson Santos? Sono due nomi che ti piacciono? "Sono nomi che mi piacciono visto però tenuto conto del mercato che potevamo fare, quindi questo potevamo prendere e nulla d'altro. Comunque sono due giocatori che anche nelle loro squadre non è che stessero brillando, ma a gennaio tu non è che puoi andare a comprare giocatori già belli fatti e finiti, quindi questo si poteva prendere. Ancora non mi esprimo perché ancora non si sono sicuramente visti a pieno".