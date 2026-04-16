Podcast Sarri al Napoli? Fabbroni: "Scelgo un emergente e ho un preferito"

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Mario Fabbroni, giornalista, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB.

Juan Jesús lo saluti a fine anno, nonostante sia stato un giocatore fondamentale a livello difensivo?

"Se deve rimanere per fare l'uomo spogliatoio può avere anche un ruolo, però è chiaro che dovrebbe essere questo il suo ruolo principale. Io credo che l'esperienza in campo ci possa anche essere, però come si è verificato quest'anno, con la scelta di Marianucci che doveva essere l'uomo da far crescere e che poi si è rivelata fallace, fino a cederlo in prestito a gennaio per avere Juan Jesús più stabilmente in campo, questa non è un'ottica di rinnovamento. Soprattutto non ha quella condizione di coraggio che invece altrove c'è nel dare fiducia ai giovani."

Futuro Anguissa. Che fai?

"Anguissa è un giocatore che servirebbe al meglio, bisogna capire se è un calciatore che, dopo quello che ha patito, sia davvero guarito al 100%. Devi fare un ragionamento: se c'è una possibilità di mercato interessante, provi a prendere un altro Anguissa. Quando venne, ci chiedevamo chi fosse. Giocatori con quelle caratteristiche fisiche e di impatto il mercato europeo può offrirne."

Tra Lobotka e Anguissa, chi tieni?

"Lobotka ha un buon mercato e, se riesci a recuperare una trentina di milioni per un centrocampista che hai utilizzato molto, è un ragionamento che una società deve fare. Io lo cederei se queste sono le condizioni, se invece devo svenderlo no."

Meret che fa secondo te?

"Io credo che la decisione di Meret sia anche in funzione di quella che sarà la decisione di Antonio Conte. Se Conte decide di puntare su un portiere diverso per caratteristiche, allora Meret, che ha mercato, farà le sue valutazioni."

Romelu deve partire?

"Lukaku non è questo giocatore, o almeno non sappiamo quale sia davvero oggi. Io non credo che si possa dire con certezza se sia ancora in grado di giocare partite di alto livello. Sono curioso di capire se ci sono margini per vederlo al Mondiale: se ci sta provando, vuol dire che pensa di poter tornare al top. Però è chiaro che ha fatto una scelta. Andrebbe detto con chiarezza qual è la verità, perché questa situazione lascia perplessi. Probabilmente è l'ultimo richiamo per lui, come per altri grandi giocatori."

De Bruyne: ti sta convincendo?

"De Bruyne non deve convincere, lo conosciamo benissimo. Il problema è che quando un atleta torna da un lungo infortunio all'inizio sembra tutto positivo, poi arriva un calo fisico naturale. Il giudizio è positivo ma sospeso: nelle ultime partite dovrebbe iniziare a riemergere meglio."

Maurizio Sarri possibile sostituto di Conte: come la vedi?

"Non lo so. Ogni stagione ha i suoi allenatori. Sarri è un profeta di bel calcio, ma in questo momento, se dovessi scegliere, punterei su un allenatore emergente, con idee e voglia di affermarsi."

Hai un nome?

"No, non ho nomi particolari. Si è parlato di Farioli, ma andrebbe valutato nel calcio italiano. Un allenatore che sta facendo bene è Grosso, però la grande piazza ti mette alla prova: devi dimostrare subito, non ti viene perdonato nulla.">