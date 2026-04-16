Podcast Zaniolo-Napoli, Laudisa: "Sta girando una voce sulla sua rinascita"

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Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, esperto di mercato, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB:

Che cosa è cambiato in Nicolò Zaniolo? È davvero pronto per il salto di qualità?

"Parlano i numeri per lui, nel senso che c’è una costante di rendimento indubbia. La qualità l’abbiamo vista, con due gol importanti. Ma al di là della contingenza, quello che favorevolmente impressiona è anche il fatto che da mesi non si registrano più atteggiamenti sopra le righe, che è sempre stato il suo limite. Chi gli è vicino giura che questo sia legato anche al fatto che sia diventato papà e che quindi abbia una dimensione familiare più adeguata alla crescita di un calciatore che ha sempre avuto talento. Oltre agli infortuni, ha dovuto fare i conti con un carattere non sempre tranquillo, ma la maturità sembra stia emergendo."

Nicolò Zaniolo con Antonio Conte cosa potrebbe diventare, tra Napoli e Nazionale?

"Sono due strade che in questo momento interessano. La Nazionale non è esclusa anche se Conte dovesse restare al Napoli, perché chi fa bene con Conte spesso poi conquista anche la Nazionale. Sulla situazione Conte bisogna avere ancora pazienza, perché la partita per l’elezione del presidente federale è in corso. Ci sono ancora equilibri da definire. Le ultime dichiarazioni di De Laurentiis, che chiede a Conte una scelta in tempi brevi, dimostrano che ci sono due partite parallele: una è il rinnovo con il Napoli, l’altra è l’eventualità della Nazionale. Ma è tutto ancora da definire."

Zaniolo è da Napoli?

"Lo Zaniolo visto a Udine sì, è da Napoli, ma anche da Milan e da Juventus. È un mercato ristretto. Non dimentichiamo che è in prestito: bastano 9 milioni per riscattarlo, il problema è l’ingaggio, perché i 3 milioni attuali non sono sostenibili per l’Udinese. Sarà vigile se arriverà un’offerta importante, ma attenzione alla concorrenza. In questa fase è uno dei protagonisti della Serie A."

Che futuro immagini per Romelu Lukaku?

"Sarà indispensabile un confronto. Lukaku ha rinviato il ritorno a Napoli perché vuole curarsi in funzione del Mondiale, quindi sta facendo prevalere il suo interesse rispetto a quello del club. Credo che sia una separazione annunciata. Non so se il Napoli abbia interesse ad alzare i toni, Conte ha compreso la situazione. Nel frattempo è cresciuto un altro attaccante e quindi la separazione mi sembra inevitabile. Bisognerà trovare un accordo economico per chiudere in modo dignitoso."

Che giudizio dai alla stagione del Napoli?

"Hai indicato obiettivi centrali e mancati, ma vanno inseriti anche gli infortuni, che sono stati una zavorra. In molti momenti abbiamo visto un Napoli spumeggiante per le potenzialità disponibili. Io conservo un ricordo positivo della stagione, perché Conte è riuscito a dare continuità nonostante le tante assenze. Rimane un passaggio positivo, pur con l’amarezza di non aver sfruttato pienamente una rosa competitiva."

Che finale di stagione ti aspetti dal Napoli?

"Non deve perdere la concentrazione, perché dietro stanno correndo. La lotta per i posti Champions è apertissima. Il Napoli deve restare in linea con quanto fatto finora e chiudere bene per lasciare un ricordo positivo della stagione, nonostante il mancato Scudetto."