Napoli da ringiovanire, ma quattro over 30 sono già intoccabili: i nomi

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Napoli da ringiovanire. Questo uno degli obiettivi del club per la prossima stagione. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola che parla di tutti i giocatori che potrebbero partire e salutare. Altri, invece, nonostante l'età, potrebbero restare. Tra gli over 30 sono quattro gli intoccabili della squadra. Nell'elenco è compreso anche Kevin De Bruyne.

I quattro intoccabili Over 30 del Napoli: l'elenco

"Di Lorenzo (33 ad agosto e contratto per altre due stagioni), che adesso sta fuori, ha scoperto che la sua assenza è diventata un fattore per esaltare le sue presenze; perché di Scott McTominay (30 a dicembre con scadenza nel 2028 e la voglia matta delle parti di rinnovare) ce n'è uno solo, e lo ritrovi soprattutto nei momenti significativi; perché Kevin De Bruyne (35 a giugno e dodici mesi ancora per mostrarsi anche a Napoli) è quel gran genio che nessuno s'è potuto godere come avrebbe voluto; e perché Matteo Politano (33 ad agosto) un pensierino a chiudere a Napoli la sua carriera ce l'ha fatto. Perché a una certa età, a volte, l'esperienza diventa un valore aggiunto".