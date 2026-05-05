Infortunio Vergara: novità sui tempi di recupero e la data del rientro

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Il Napoli sfiderà lunedì il Bologna al Maradona per la penultima gara in casa, la terzultima del campionato. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, ricordando che è prevista oggi la ripresa degli allenamenti, saranno da valutare le condizioni di Vergara, fuori dalla fine del primo tempo della partita contro il Torino del 6 marzo, a causa di una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Vergara sta meglio, ormai è quasi pronto, ma il suo rientro tra i convocati resta ancora sospeso tra la sfida con il Bologna e la prossima in trasferta a Pisa. Da valutare anche Olivera, affaticato e assente a Como; ancora fuori Neres.