Radio TN Sorteggio Champions, Caporale: "Al Napoli è andata bene, ma faccio una premessa..."

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Carlo Caporale a Radio Tutto Napoli: ieri i sorteggi della league phase di Champions League, ecco il punto sulla squadra di Max Allegri

Ieri si è tenuto il sorteggio della league phase di Champions League, il Napoli ha quindi conosciuto le sue otto avversarie per la fase campionato. Destino favorevole o girone complicato? Ne ha parlato il nostro opinionista Carlo Caporale, giornalista, intervenuto nel corso di "Buongiorno TuttoNapoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sorteggio non proibitivo, ma la Champions dell'anno scorso ci ha insegnato a non sottovalutare mai gli avversari:

"Assolutamente sì. Facciamo tutte le premesse d'obbligo: la Champions è la Champions, non va snobbato nessuno. L'anno scorso ci sono state tante sorprese, anche all'ultima giornata ci sono state tante piccole che ambivano alla qualificazione, e alcune sono passate ai play-off. Il Napoli ne sa qualcosa. Anche nella fase a eliminazione diretta ci sono state squadre di cui nessuno avrebbe pronosticato il cammino, e una ce l'ha quest'anno il Napoli, il Bodo/Glimt, che eliminò l'Inter. Se dobbiamo giudicare il sorteggio per l'entità complessiva del valore sulla carta delle squadre abbinate al Napoli, in confronto alle altre possibili combinazioni, che fortunatamente non hanno riguardato gli azzurri, non ci possiamo lamentare. Non voglio esagerare, ma poteva andare molto, molto peggio. Sono capitate quelle due fasce che a volte fanno la differenza, perché a volte ci sono due-tre mine vaganti, che sono la terza e la quarta fascia. Potresti pescare male in quelle dove ci sono squadre un po' più debolucce. Quindi il sorteggio è fondamentale in tal senso. Il Napoli non si può lamentare".