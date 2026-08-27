Il Napoli ritrova il Man City, il ds Viana: “Incredibile incontrare di nuovo De Bruyne”

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Il Napoli affronterà il Manchester City nella Fase Campionato della Champions League 2026/27. Il ds Hugo Viana ha commentato il sorteggio

Sarà ancora Manchester City-Napoli in Champions League. L’urna di Montecarlo ha riproposto la sfida tra gli azzurri e i Citizens, che si ritroveranno di fronte all’Etihad Stadium. Un incrocio particolare soprattutto per Kevin De Bruyne, che dopo dieci anni trascorsi a Manchester affronterà da avversario il suo ex club con la maglia del Napoli. Il direttore sportivo del City, Hugo Viana, ha commentato il sorteggio soffermandosi anche sulle altre sfide della squadra inglese.

Hugo Viana: "Siamo felici degli accoppiamenti"

"Abbiamo giocato l'anno scorso contro il Napoli e sarà incredibile incontrare di nuovo De Bruyne. Siamo anche davvero felici di affrontare il Barcellona con Rodri lì, siamo felici di rivederlo. Siamo felici degli accoppiamenti. Ovviamente anche contro i campioni d'Europa del PSG è sempre una bella sfida giocare. E sono anche felice che vedrò lo Sporting venire a Manchester, il mio ex club, e che andrò nel mio Paese per affrontare il Porto. Andremo in Francia per giocare contro il Lens, che sta facendo davvero bene. Anche l'AEK ha fatto davvero bene la scorsa stagione e il Lipsia è un avversario davvero ostico. Quindi siamo contenti degli avversari e sappiamo che dovremo dare il massimo".