Podcast Lupo: "Napoli, mi aspettavo un mercato più ampio. Servono le rotazioni!"

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Fabio Lupo, dirigente sportivo, ha parlato a Radio Tutto Napoli del calciomercato del Napoli, della Champions League e di tanto altro.

Fabio Lupo, dirigente sportivo, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "L'Inter dà la sensazione di pensare molto alla Champions per il tipo di mercato che ha fatto: è cresciuta dal punto di vista fisico, strutturale e nella profondità della rosa. Il Napoli si riaffaccia invece alla competizione con la ferita della scorsa stagione, ma anche con quell'esperienza in più. Saranno molto importanti le rotazioni che Allegri riuscirà a fare per presentare una squadra fresca agli appuntamenti europei. L'organico del Napoli è all'altezza per qualificarsi dopo la prima fase. La Roma sta dando segnali di solidità e potrebbe essere una sorpresa, mentre il Como incuriosisce tutti: paradossalmente è forse la squadra più europea per la proposta di gioco e il possesso palla di stampo spagnolo".

Cosa deve fare il Napoli per migliorare il percorso europeo rispetto alla scorsa stagione?

"Mi sarei aspettato probabilmente un mercato un pochino più ampio, soprattutto nella costruzione di una rosa che consentisse ad Allegri di effettuare più rotazioni. Una stagione di Serie A abbinata alla Champions è molto stressante e avere calciatori che possano ruotare senza modificare l'identità della squadra diventa fondamentale. Basta un infortunio muscolare o traumatico per ritrovarsi con una rosa ristretta e dover effettuare scelte non più tecnico-tattiche, ma dettate dai comunicati medici. Negli ultimi giorni di mercato il Napoli potrebbe provare ad ampliare un po' l'organico e dare più alternative ad Allegri".

Come giudichi il nuovo format della Champions League?

"Il calcio è molto tradizionalista e inizialmente ogni cambiamento lascia perplessi, ma questa formula è stata molto spettacolare. Basta ricordare l'ultima giornata della scorsa edizione, con continui capovolgimenti di classifica. Praticamente tutte le partite avevano ancora un significato. Con i vecchi gironi, invece, spesso si arrivava all'ultima giornata con la prima già qualificata e l'ultima già eliminata, perdendo inevitabilmente intensità. Questa Champions ha regalato emozioni fino alla fine e per me è assolutamente promossa".

Andrebbe premiato maggiormente chi si piazza meglio nella prima fase?

"Sarebbe una modifica intelligente. Il percorso nella prima fase, quella che possiamo chiamare regular season, potrebbe essere maggiormente premiato. Una formula che dia un vantaggio a chi ha ottenuto un piazzamento migliore avrebbe senso dal punto di vista sportivo. Allo stesso tempo, però, bisogna preservare l'incertezza degli scontri diretti, perché è proprio quella a regalare spettacolo ed emozioni".