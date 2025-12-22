Podcast Tempestilli consiglia Lucca: "Se non c'è spazio vada altrove per rilanciarsi"

Antonio Tempestilli, ex dirigente sportivo, è intervenuto nel corso di 'Pausa caffè', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Scambio Lucca-Ferguson con la Roma? È un’operazione sicuramente non semplice. Può diventare possibile solo se entrambi gli allenatori non vedono di buon occhio i giocatori nelle rispettive squadre. Ma, ad oggi, mi sembra piuttosto complicata”.

A Roma che giudizio c’è su Ferguson?

“Le parole dell’allenatore dopo l’ultima partita sono state piuttosto chiare: in questo momento non lo vede e non fa affidamento su di lui. Questo pesa molto. Non so se le cose cambieranno nel nuovo anno, ma al momento la fiducia è bassa”.

Un nome accostato anche al Napoli è quello di Davide Frattesi, oggi all’Inter. Può muoversi a gennaio?

“Frattesi è un ottimo giocatore, ha grande capacità di inserimento e qualità importanti. È chiuso da tanta concorrenza all’Inter e ha voglia di giocare. A Napoli, per caratteristiche, potrebbe fare bene e piacere all’allenatore”.

Su Lucca: meglio restare a Napoli o andare a giocare altrove?

“Un attaccante deve giocare e avere continuità. Se non c’è spazio e fiducia, un prestito può essere la soluzione giusta per rilanciarsi”.

Chiudiamo con la Juventus di Spalletti: può rientrare nella corsa Scudetto?

“Spalletti è un allenatore di grande qualità, ovunque va riesce a incidere. La Juventus ha margini di miglioramento, ma l’obiettivo resta stare ai vertici. Sono convinto che lavorerà per riportarla in alto”.