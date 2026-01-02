Radio TN Napolitano: “Lang? Serve tempo per emergere. Ricordate Neres? Oggi è devastante”

Riccardo Napolitano, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso de 'Il Bar di Tutto Napoli' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android).

Il Napoli dovrà muoversi sul mercato di gennaio a saldo zero. È un concetto nuovo e insolito, soprattutto considerando i bilanci del club. Quanto è difficile lavorare in questo modo per un direttore sportivo? “Agire a saldo zero significa dover trovare soluzioni senza poter contare su un budget immediato, ed è sicuramente più complesso. Detto questo, il Napoli ha una struttura tecnica di altissimo livello. Giovanni Manna è una persona estremamente preparata, sa perfettamente dove intervenire e non avrà problemi a individuare opportunità a costo zero. Con un budget sarebbe stato più semplice, ma le sfide di questo mestiere sono anche queste: spesso è proprio nelle difficoltà che si trovano le soddisfazioni maggiori. Basta guardare il lavoro fatto alla Juventus, dove molti giocatori oggi in prima squadra portano la sua firma. Sono certo che saprà muoversi nel modo giusto”.

Il mercato di gennaio sarà quindi molto complicato. Sarà necessario prima cedere per poi acquistare? “Sì, operare a saldo zero implica inevitabilmente sistemare qualcuno prima di inserire nuovi elementi. In questo senso ci sono alcuni giocatori che sono stati molto discussi dopo l’estate”.

Lang e Lucca non hanno inciso come ci si aspettava. Che tipo di percorso vedi per loro? “È vero, finora non sono stati indimenticabili. Lucca non è riuscito a esprimere tutto il suo potenziale, mentre Lang aveva promesso molto in conferenza stampa senza poi mantenere pienamente le aspettative iniziali. Però credo che Lang sia in crescita: la fiducia di Conte nei suoi confronti sta aumentando e questo è un segnale importante. Spesso servono tempo e condizioni giuste per emergere. Penso all’esempio di Neres: all’inizio era altalenante, oggi è devastante. All’inizio nessuno vedeva il Neres di oggi”.



E su Lucca che valutazione fai? “Per me Lucca è un attaccante molto forte e il Napoli lo ha già in casa. Credo che Conte lo abbia capito e, piano piano, gli darà spazio. Anche per lui servono tempi e fiducia”.

C’è invece un giocatore su cui il Napoli deve puntare con decisione? “Assolutamente sì: Rasmus Højlund va tenuto stretto. Ha avuto un impatto molto positivo e rappresenta una certezza. Aggiungo anche Ambrosino: secondo me è un giocatore che, passo dopo passo, può diventare molto importante. Mi auguro che possa fare un grande percorso, così come l’augurio è che anche tu possa costruire un cammino importante da dirigente, da direttore sportivo”.