Podcast Lang al Galatasaray? Tmw: "Non spendono per i cartellini, sarà dura"

vedi letture

Lorenzo Di Benedetto, vicedirettore di Tuttomercatoweb, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android).

"Il Napoli è una delle società più sane d'Italia, si va a cercare il pelo nell'uovo con questo mercato a saldo zero. Nelle ultime ore si fa insistente il nome di Lang che non ha convinto al cento per cento. Gli infortuni di Anguissa e De Bruyne hanno fatto quasi un favore a Conte perché prima coi Fab Four il Napoli non divertiva, ora invece con gli esterni è cambiato tutto con un grande Neres. Ma non possiamo dire lo stesso di Lang.

Lang al Galatasaray? Il mercato turco è molto particolare. I giocatori importanti arrivano lì a parametro zero con super ingaggi. Osimhen era stata una semplice eccezione. Vedremo se ora cambierà qualcosa per la Super Lig. Ma è chiaro che il Napoli non può fare minusvalenza e quindi cederlo non sarà facile.

Lucca non convince Conte e vorrebbe prendere un altro attaccante, ma è stato pagato tantissimo e nessuno ora ti dà gli stessi soldi. Sia la sua che quella di Lang sono cessioni difficili. Bisognerà pensare molto bene alla strategia di mercato. Se Lucca va fatta una precisazione: se viene riscattato in anticipo, cambierebbe poco per il saldo zero essendo un'operazione già messa a bilancio in estate. Ma non penso che il Napoli voglia riscattarlo subito, a meno che non ci sia un interessamento forte da parte di qualche club. Al momento non c'è ma le cose possono cambiare da un momento all'altro, vedi Castellanos che improvvisamente è andato al West Ham. Ora non dico che la Lazio va su Lucca, ma qualcuno dovrà prendere. Sembra ci sia questo tentativo in extremis per Raspadori che è vicino alla Roma.

Laurienté a gennaio? Il Sassuolo non ha mai escluso nessun tipo di cessione. Si parla di un club che di fronte a offerte vere è sempre pronto a cedere. Laurienté questa estate era già stato venduto in Premier e poi è saltato tutto. Vi dico la mia, non sposterebbe comunque molto per il Napoli.

Mainoo? Il Napoli ha cambiato un po' la strategia perché Anguissa tornerà prima del previsto. Lo United comunque non lo avrebbe liberato facilmente. Il Napoli questa pista la tiene in stand-by. Mainoo voleva il Napoli, lo aveva fatto intendere anche attraverso i suoi agenti.

Insigne? Dovrebbe andare alla Lazio ma questo accordo c'è già da un po' di tempo. Lui dall'estate ha dato la sua parola a Sarri".