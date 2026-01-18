Vittoria, stanchezza e infortuni, ne parliamo su Radio Tutto Napoli: dalle 12 c'è "Domenica azzurra"
Pronti al day after di Napoli-Sassuolo? Radio Tutto Napoli, prima web-radio sul Napoli, anche di domenica vi accompagnerà con quattro ore di diretta. Partiremo dalle 12 con Domenica azzurra con Christian Marangio e poi alle 14 spazio a Domenica Sport con Salvatore Amoroso e Antonino Treviglio, con un occhio come di consueto anche agli altri sport cittadini. Da domani, invece, maxi-palinsesto dalle 8 alle 21. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125
Per ascoltarci/vederci sul sito CLICCA QUI! Oppure scarica le nostre app gratuite:
Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad
Pubblicità
Radio Tutto Napoli
Vittoria, stanchezza e infortuni, ne parliamo su Radio Tutto Napoli: dalle 12 c'è "Domenica azzurra"
Copertina Napoli-Sassuolo 1-0, le pagelle: Lobotka decisivo, che Vergara! Mazzocchi con garra di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
20 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
In primo piano
Da 0 a 10: l’inquietante ‘Chiedetelo al dottore’ di Conte, la sconvolgente richiesta alla società e il top player a gennaio
Arturo MinerviniDa 0 a 10: gli 80 min bruciati, la sostituzione misteriosa, il mezzo scudetto degli ingiocabili e la guerra ascellare del Var
Antonio NotoLiveStellini in conferenza. "Dobbiamo essere grati a questi ragazzi, da mesi giocano sempre gli stessi. Su Neres..."
Davide BarattoTuttonapoliInter-Napoli, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com