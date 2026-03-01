Verona-Napoli e non solo su Radio Tutto Napoli: dalle 14 c'è "Domenica Sport"

Oggi alle 13:50Radio TN
di Redazione Tutto Napoli.net

Il day-after di Verona-Napoli su Radio TuttoNapoli. La prima radio tematica sul Napoli anche di domenica vi accompagna per raccontarvi tutto dopo la vittoria incredibile di Verona. Siamo partiti alle 12 con Domenica azzurra per due ore ed alle 14 scatta "Domenica Sport" con Antonino Treviglio e Antonio Noto, con un occhio come di consueto anche agli altri sport cittadini. Da domani invece torneremo alla solita maxi-programmazione 8-19In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Puoi ascoltarci in auto col DAB Campania, ascoltarci/vederci sul sito CLICCANDO QUI o con le nostre app:

