Il post Verona su Radio Tutto Napoli, dalle 12 c'è "Domenica azzurra": scrivici o chiamaci live

Radio Tutto Napoli vi accompagna anche nel week-end. Oggi, in questo day after di Verona-Napoli, il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, inizierà alle 12 con Domenica azzurra con Antonio Gaito e Giovanni Gambardella. Poi alle 14 sarà il turno con Domenica sport con Antonino Treviglio e Antonio Noto e la finestra anche sugli altri sport. Ma non finisce qui: potrete riascoltare/rivedere tutto a seguire con le repliche o comodamente in podcast. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 ed in alcuni spazi dedicati anche chiamarci allo 081-17974125

Puoi ascoltarci in auto col DAB Campania, ascoltarci/vederci sul sito CLICCANDO QUI o con le nostre app:

Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android

Qui per l'app per le Smart Tv LG (in arrivo Samsung)

Qui per le Smart Tv Android