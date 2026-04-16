ADL rientrato in Italia! Sky: ecco quando ci sarà l'incontro con Conte e i temi sul tavolo

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Un vertice atteso, che servirà a chiarire la posizione del tecnico e le prospettive per la prossima stagione. Sul tavolo ci saranno diversi temi chiave.

Si avvicina il momento decisivo per il futuro del Napoli. Aurelio De Laurentiis è rientrato a Roma dagli Stati Uniti e ora il club si prepara a pianificare i prossimi passi, a partire dal confronto con Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’incontro tra presidente e allenatore avverrà dopo la certezza matematica della qualificazione in Champions League.

I temi sul tavolo

Un vertice atteso, che servirà a chiarire la posizione del tecnico e le prospettive per la prossima stagione. Sul tavolo ci saranno diversi temi chiave. Dal mercato necessario per svecchiare la rosa alla riduzione del monte ingaggi, Questioni centrali per dare continuità al progetto e trovare un punto d’intesa tra le ambizioni di Conte e le esigenze economiche del club.