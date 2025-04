A caccia della vittoria esterna che manca da gennaio: a Monza con un solo risultato

Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Il Napoli cerca la vittoria in trasferta che manca dalla trasferta di Bergamo. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il giro d’Italia in 91 giorni: dall’ultima vittoria in trasferta del 18 gennaio con l’Atalanta a domani, la cornice della partita all’U-Power Stadium. Il Napoli ha ripreso a marciare a ritmi molto regolari al Maradona - tre colpi in fila - ma negli ultimi tre mesi on the road non è mai andato più in là del pari:

per continuare la rincorsa all’Inter e allo scudetto con ambizioni plausibili, però, non potrà fare altro che battere il Monza e accomodarsi in vetta per qualche ora approfittando dell’impegno anticipato. Non esiste risultato diverso come non esisteva lunedì con l’Empoli e come non esisterà alla prossima con il Torino. A dettare il ritmo sono i campioni, primi in classifica con 3 punti di vantaggio e l’autostima in orbita, nonostante un calendario più complesso e denso di impegni importanti o importantissimi, considerando la semifinale decisiva di Coppa Italia con il Milan e le due di Champions con il Barça