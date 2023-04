A San Siro 4mila tifosi del Napoli con mezzi propri: rischi per l'ordine pubblico

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla della 'quota azzurra' nella notte milanese di Champions League.

"Il terzo anello verde ribollirà di passione anche se non sarà facile organizzare il tifo perché la modalità di vendita dei tagliandi (esclusivamente online) e la prelazione riservata agli abbonati del club azzurro ha fatto sì che gli ultrà non potranno essere tutti al loro posto. Non ci saranno charter, pullman o treni speciali con qualche rischio in più per l’ordine pubblico in virtù del fatto che molti napoletani raggiungeranno Milano, e la zona dello stadio, con auto private o mezzi pubblici. Ecco perché - nonostante i recenti attestati di stima tra le opposte tifoserie - sarà meglio mantenere alta l’attenzione".