ADL congelerà tre stipendi: contro il patron i giocatori in scadenza e vicini all'addio

De Laurentiis ha congelato gli stipendi di marzo e aprile e probabilmente farà lo stesso anche con quello di maggio, in attesa di capire cosa accadrà al campionato italiano. L'obiettivo è trovare poi un accordo senza braccio di ferro, ma molti calciatori sono già contrari al fatto di aver visto i propri stipendi congelati. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che si tratta dei calciatori in scadenza, come Mertens e Callejon, o di quelli che trattano il rinnovo, come Milik, o ancora di Koulibaly e Allan, vicini alla cessione.