"ADL lo venderà solo per una proposta indecente": Meret blindato dal patron

Giù le mani da Alex Meret. Il portiere del Napoli è uno dei punti saldi del futuro secondo il patron Aurelio De Laurentiis, che come riporta l'edizione odierna della Gazzetta non ha nessuna intenzione di cedere alle richieste per l'estremo difensore, se non di fronte ad offerte fuori mercato.

Così scrive il quotidiano: "Chi è vicino ad ADL sussurra che il presidentissimo non lo venderà mai salvo proposta indecente, tipo Fabian Ruiz, sapendo come abbia in rosa uno tra i migliori portieri d’Italia".