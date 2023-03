ADL non molla: prosegue la battaglia contro l'irruzione di fondi d'investimento nel calcio

Ne scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Aurelio De Laurentiis non molla e prosegue la sua battaglia contro l’irruzione dei fondi d’investimento nel mondo del pallone. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Nel 2021, prima che Cvc entrasse nella Liga, il piano riguardava la serie A, poi il progetto naufragò proprio grazie all’opposizione di alcuni presidenti, in primis De Laurentiis che ha ribadito la sua contrarietà lunedì all’incontro con la stampa estera: «Quando ci sono dei fondi sono perplesso perché il fondo è la morte del calcio , perché è interessato a massimizzare il ritorno di investimento dei propri investitori nei successivi 5 anni. Il calcio invece è programmazione».

Una linea che trova alleati in vista dell’assemblea di Lega di lunedì a Milano in cui il tema tornerà all’ordine del giorno insieme alla questione dei diritti tv. Oltre allo storico alleato Lotito hanno espresso una linea simile il presidente del Torino Urbano Cairo e Gerry Cardinale, fondatore di RedBird, proprietario del Milan che sostiene che sarebbe meglio se i fondi di private equity «carichi di capitali ma senza piani industriali» non entrassero nel nostro calcio".