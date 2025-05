Corbo: "ADL furibondo per la gestione di Lobotka, questi i motivi del suo fastidio"

vedi letture

"Si apre un caso", così scrive Antonio Corbo nel suo pezzo per Repubblica oggi in edicola. La questione riguarda Stanislav Lobotka ed una gestione dello slovacco che "si era infortunato nella partita precedente, a Lecce. Fu rimesso in campo ma poi ritirato per evidente sofferenza. È sicuro di non aver sbagliato chi ha autorizzato il rientro in squadra? Su questo nuovo infortunio si discuterà a lungo.

Descrivono De Laurentiis furibondo. Il presidente era evidentemente perplesso sul recupero di Lobotka, precoce come ha dimostrato la sua esclusione dalla partita dopo soli 12 minuti. Ma è stata eloquente una sua stizzita reazione al nuovo infortunio, captata dalle telecamere di Napoli-Genoa, gara che con il 2-2 finale ha fatto risalire l’Inter a un solo punto dal Napoli" scrive Corbo.