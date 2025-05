Il Napoli che perde i pezzi senza andare mai in frantumi è nato proprio contro il Parma

Domenica, duecentosessanta giorni dopo, la squadra di Conte dovrà esibire la migliore versione di se stessa

Il Napoli che insegue lo scudetto dopo aver imparato a soffrire e a resistere, a perdere pezzi senza mai andare realmente in frantumi, è nato il 31 agosto 2024 proprio contro il Parma nella gara di andata. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Nella notte della prima rimonta contro i ducali al Maradona, dallo svantaggio al 2-1 in quattro minuti, Lukaku al 92’ e Anguissa al 96’, con un difensore tra i pali (Delprato) dopo l’espulsione del portiere Suzuki.

Domenica, duecentosessanta giorni dopo, la squadra di Conte dovrà esibire la migliore versione di se stessa: ancora di notte, però al Tardini. A casa di Chivu, un altro pezzo di storia dell’Inter così come lo è stato Vieira. Il 2-2 di Vasquez ha agitato pensieri e anime, questo è certo, e il Napoli non può far altro che vincere sia a Parma, sia con il Cagliari per festeggiare uno scudetto complicato prima e oggi ancor di più" si legge sul quotidiano.