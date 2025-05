Da Parma - Ultime di formazione per Chivu: dubbi anche sul modulo

Ultime di formazione per la sfida al Parma da casa Ducale. A fornirle è la Gazzetta di Parma, che spiega che, per sostituire Valenti, il nome più accreditato è quello di Balogh, anche se è recentemente scivolato indietro nelle gerarchie. Resta da capire in che modo Chivu riuscirà a colmare l’assenza, soprattutto se verrà confermato il 3-5-2, che richiede un centrale mancino da impiegare nel ruolo di “braccetto” sinistro. Difficile, al momento, immaginare un ritorno alla difesa a quattro, con Delprato e Valeri sulle corsie e Hainaut in panchina.

Sul fronte infortuni, l’allenatore romeno tenterà il recupero last minute di Bernabé, Estevez e Vogliacco, ma le chance di vederli almeno in panchina appaiono ridotte. Il più vicino al rientro sembra essere Estevez, ma trattandosi di un infortunio muscolare, prevale la prudenza. Lo scenario più realistico è un possibile ritorno in campo nella prossima sfida contro l’Atalanta, la seconda delle due finali in chiave salvezza.