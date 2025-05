Lobotka out per Parma: ecco cosa perde il Napoli senza lo slovacco

vedi letture

Cosa perde il Napoli senza Stanislav Lobotka? Prova a rispondere all'interrogativo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Senza Lobotka il Napoli perde tanto e non solo in costruzione. Perde un punto di riferimento, un leader, un catalizzatore di palloni. E soprattutto chi sa addormentare il gioco, quando c’è bisogno di rifiatare con ordine, affidando al palleggio prolungato la fase di recupero.

Lo slovacco è unico nel suo genere, non a caso è finito da tempo anche nel mirino del Barcellona, la scuola del tiqui-taka. Domenica Lobotka non ci sarà: gli esami effettuati ieri hanno evidenziato un trauma contusivo/distorsivo alla caviglia destra. Escluse lesioni, quindi recuperabile – con molta probabilità – per l’ultima giornata. Ma a Parma è impensabile di rischiare ancora, specie dopo la ricaduta contro il Genoa.