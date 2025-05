Così Conte ha accolto la squadra alla ripresa degli allenamenti

vedi letture

Ci sono due poste in palio molto alte al Tardini ma la conquista dello scudetto va ben oltre ad una salvezza.

Alla ripresa degli allenamenti Conte è entrato negli spogliatoi e ha parlato poco con i suoi. Lo racconta l'edizione odierna de Il Roma, nel pezzo a firma di Salvatore Caiazza: "Giusto il tempo di fargli capire che cosa bisogna fare per entrare nella storia azzurra. Non ha voluto insistere più di tanto ma di sicuro preparerà la trasferta emiliana al top della concentrazione. Ha guardato tutti negli occhi. Gli ha spiegato che il successo ora dipende da loro. Dalla propria voglia di vincere senza prestare il fianco ad una avversaria che deve salvarsi. Ci sono due poste in palio molto alte al Tardini ma la conquista dello scudetto va ben oltre ad una salvezza.

Anche perché i padroni di casa la potrebbero conquistare la partita seguente. Si deve sfruttare al massimo il vantaggio. Sarebbe stato meglio stare ancora a +3 ma nulla è perso. L’importante è rimanere calmi evitando di andare in depressione. Non sono ammessi cali fisici e mentali. A Parma dovranno essere novanta minuti e più di fuoco. Che nessuno venga meno. E a prescindere dalle assenze si dovrà lavorare per il compagno più vicino. È il momento che i leader vengano allo scoperto. Lukaku, Di Lorenzo, Anguissa, Politano e Spinazzola dovranno salire in cattedra".