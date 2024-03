Alle 12 parte la vendita libera dei biglietti per Napoli-Atalanta: i prezzi

Sul tema stadio Maradona scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Parte oggi alle ore 12 la vendita libera dei tagliandi per Napoli-Atalanta, gara in programma il sabato dopo la sosta (30 marzo) alle 12.30 allo stadio Maradona. Sul tema stadio Maradona scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Sarà la prima di nove finali che attendono il Napoli di Calzona (cinque in casa) ma anche il primo dei tre scontri diretti a Fuorigrotta per continuare ad inseguire l’obiettivo Champions League.

La prima fase di prevendita destinata ai possessori di Fidelity Card si è conclusa ieri, da questa mattina caccia al biglietto per tutti gli altri a prezzi leggermente più alti di quelli previsti per i protagonisti della prima fase: Curve Inferiori a 25 euro, Curve Superiori a 40 euro, Distinti Inferiori a 50 euro, Distinti Superiori a 70 euro, Tribuna Nisida a 90 euro, Tribuna Posillipo a 110 euro. Fattore Maradona per il Napoli, che in questo finale di campionato proverà a sfruttare le sfide interne e il pieno sostegno del pubblico (quest’anno oltre 46 mila spettatori di media a partita al Maradona) per conquistare l’obiettivo europeo. Dopo l’Atalanta, alla 34ª giornata arriverà la Roma di De Rossi e alla 36ª la sorpresa Bologna di Thiago Motta, tutte rivali per la zona Champions.