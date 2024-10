Anguissa domina a centrocampo, tutti 7 sui quotidiani: "E' tornato ai livelli scudetto!"

vedi letture

Autore dell'assist per Lukaku, Anguissa domina a centrocampo. Che partita a San Siro. Tutti 7 sui quotidiani, voti alti per il centrocampista di Conte.

Voto 7 per La Gazzetta dello Sport: "Il cioccolatino per Lukaku ma non solo. Frank è tornato sui livelli dell'anno scudetto, dominatore della mediana e anima della riaggressione".

Voto 7 per Il Mattino: "La verticalizzazione sul gol di Lukaku è geniale. Poi è un basamento di marmo piazzato sul limitare della linea difensiva, svelle, raddoppia e spazza come piace a lui. Non dà punti di riferimento né a Fofana né a Musah. Con la spinta rossonera nella ripresa, diventa il quarto centrocampista a destra"

Voto 7 per il Corriere dello Sport: "Non è solamente utile a schermare la difesa, funge anche da suggeritore. E’ lui che innesca Lukaku per il vantaggio del Napoli".

Voto 7 per Tuttonapoli: "Filtrante perfetto per Lukaku ad avvio di gara per il vantaggio azzurro. Nel primo tempo fatica un pochino, ma poi nel secondo tempo ritrova la giusta mentalità".