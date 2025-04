Anguissa e McTominay centrocampisti goleador: Conte gli ha cucito un vestito perfetto

Conte ha valorizzato nel migliore dei modi le sue mezzali, cucendo su ognuno dei due il vestito perfetto da sfoggiare nelle giornate e nelle serate di campionato. Sul Corriere dello Sport si esalta il lavoro svolto da Conte per valorizzare Anguissa e McTominay: "Della coppia, l’assaltatore vero è McTominay, ma Anguissa è riuscito a contribuire come mai nella sua carriera sotto il profilo realizzativo: è a quota 6, suo primato personale nei cinque tornei top d’Europa e in una stagione intera.

Doppiato il rendimento del campionato dello scudetto, concluso con 3 reti. Il suo rientro sarà fondamentale per incrementare lo spessore fisico e offensivo della squadra a cominciare da Monza, dicevamo, prima delle ultime sei tappe verso un sogno chiamato scudetto. Pardon: un obiettivo. Un traguardo difficile ma possibile che il Napoli sta provando a soffiare all’Inter anche in virtù del ritorno a grandi livelli di colonne come Frank. Splendido nella doppia fase, soprattutto quando comincia le partite dall’inizio: si guarda un po’ intorno, si autoalimenta e poi parte. Elegante, efficace e a tratti devastante come a Bologna. Di corsa e di governo.