Anguissa imprendibile, voti altissimi: "Spacca in due il Torino e la partita"

Frank Anguissa spacca in due il Torino. Suo il merito del vantaggio con l'assist per McTominay. I quotidiani lo premiano. Voti alti in pagella.

Voto 7 per il Corriere dello Sport

"Spacca in due il Torino e la partita con l’invito al bacio per la prima rete di McTominay. Quarto assist e sei gol fanno dieci reti nate dai suoi inserimenti letali e telecomandati. Esce per una botta al fianco".

Voto 7 per La Gazzetta dello Sport

"Di nuovo titolare, a macinare chilometri e palloni. E ad assaltare l'area. Scatto e cross per l'1-0. Sostanza e qualità. Esce per una botta dopo 63 minuti".

Voto 7 per Tuttonapoli

"Perfetto nel l’inserimento che manda al gol Scott. Stava giocando una gara molto intensa, esce per un problema all’anca".