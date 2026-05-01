Assalto Como al Napoli. La Provincia di Como in prima pagina: "Tira l'aria di big match"
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"Assalto Como al Napoli. Tira l'aria di big match" scrive La Provincia di Como in prima pagina. La rincorsa Champions del Como riparte da un big match. Domani attesa per la sfida contro la formazione di Antonio Conte, seconda forza del campionato. Per il Como sabato il primo match point: Europa sicura con i tre punti e con un'Atalanta non vincente.
Per mettere al sicuro il sesto posto, che in ogni caso consentirebbe di andare in Europa, bisogna portarsi almeno a 9 punti dall'Atalanta. Attualmente il Como è a più sette, dunque è necessario vincere e poi aspettare l'esito della sfida dei bergamaschi contro il Genoa. Mentre per il Napoli una vittoria contro il Como garantirebbe al 99% l'accesso alla prossima Champions League!
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