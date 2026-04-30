Il Napoli vuole ringiovanire: un addio e i primi due 'acquisti' ne sono la prova

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Il Napoli costruisce il domani partendo dai suoi giovani, senza però perdere di vista un presente che può valere la Champions. Come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il progetto di ringiovanimento passa soprattutto da Hojlund e Alisson Santos: insieme fanno 45 anni e rappresentano un investimento complessivo importante, destinato a incidere anche sul contenimento del monte ingaggi.

Lukaku verso l'addio

Diversa, invece, la situazione di Lukaku, sempre più ai margini del piano tecnico. L’attaccante ha affidato ai social il suo stato d’animo: “I momenti difficili vanno e vengono e alcune stagioni durano più a lungo di altre. Tieni duro, non mollare. Non sto ignorando niente, semplicemente non ci sto pensando”. Per lui appare scontato l'addio.