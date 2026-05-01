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Turno decisivo per la Champions, Corriere dello Sport: "Forza calcio!"
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In occasione della prima pagina di oggi, il Corriere dello Sport ha deciso di titolare nel seguente modo: "Forza calcio!".
In occasione della prima pagina di oggi, il Corriere dello Sport ha deciso di titolare nel seguente modo: "Forza calcio!". Domani Como-Napoli decide l'Europa delle big e lo scudetto dell'Inter. Conte a casa Fabregas dopo le tensioni dell'andata e il titolo vinto al Chelsea. A McTominay mancano 5 punti in 4 partite per garantirsi l'oro dell'Uefa.
Si parla anche dell'inchiesta sugli arbitri, che sta riempiendo giornali e trasmissioni tv ormai da giorni. Il titolo, stavolta in taglio basso, è questo: "Gervasoni in Procura: nessuna alterazione". Nelle logiche di Rocchi non esistevano graditi e sgraditi.
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