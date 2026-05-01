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Gazzetta dello Sport: "Domani il Napoli a Como per non mollare la presa"
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La Gazzetta dello Sport apre la sua edizione odierna con la "scelta" di Luka Modric: un altro anno al Milan per non chiudere la sua esperienza rossonera con il brutto infortunio subito contro la Juventus. Taglio alto dedicato all'altra squadra di Milano, l'Inter, che in questo weekend potrebbe laurearsi campione d'Italia con 3 turni d'anticipo. "Lo scudetto dei gol" titola la rosea, con spazio anche al Napoli impegnato a Como domani per "non mollare la presa".
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