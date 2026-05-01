Verso Como-Napoli, le ultime sulle scelte di Conte: una sola novità

vedi letture

Poche novità di formazione rispetto alla vittoria sull'ex squadra: torna Beukema, Alisson confermato titolare e Anguissa in panchina.

Squadra che vince non si cambia, o quasi. Per la trasferta di domani al Sinigaglia contro il Como, Antonio Conte è orientato a confermare in larga parte l'undici che ha dominato la Cremonese settimana scorsa. Le uniche variazioni riguardano la difesa, dove Beukema è in leggero vantaggio su Olivera, anche per via dell'assenza di Juan Jesus — che non si è allenato per motivi personali. A centrocampo, invece, niente Fab Four: Anguissa è scivolato nelle gerarchie e ricoprirà il ruolo di riserva di lusso. Spazio ad Alisson, ormai stabilmente titolare, al fianco di McTominay e Lobotka. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Como-Napoli, la vendetta sul lago: un anno fa la sconfitta prima della rimonta scudetto

Como-Napoli non è solo una questione di punti. Al Sinigaglia il club azzurro porta con sé un doppio motivo di rivalsa: un anno fa, proprio sul lago, arrivò l'ultima sconfitta del campionato prima della straordinaria rimonta che portò al titolo. Stavolta una vittoria potrebbe significare la certezza matematica della qualificazione alla prossima Champions League. In più, Conte non dimentica l'eliminazione subita in Coppa Italia ai rigori contro i lariani: la voglia di riscatto è concreta e il tecnico non è tipo da fare calcoli.