Atalanta-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: altra esclusione per Zielinski?

Quale undici sceglierà Luciano Spalletti per il big match di oggi sul campo dell'Atalanta? Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in difesa Zanoli dovrebbe rimpiazzare Di Lorenzo sulla destra, mentre in mediana Fabian va verso la titolarità, con Zielinski ancora in panchina. Davanti out Lozano, c'è Politano con Mertens e Insigne. Di seguito le probabili formazioni secondo la Rosea.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Boga

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian; Politano, Mertens, Insigne