Auriemma sull'infortunio di Manolas: "Recupero improbabile per il Barcellona"

Kostas Manolas ed una presenza a Barcellona che diventa improbabile dopo l'infortunio alla costola. Lo scrive Raffaele Auriemma, che nell'edizione odierna di Tuttosport parla così del centrale greco: "Manolas darà forfait a causa dell’infortunio rimediato contro il Sassuolo. Per il difensore gli esami hanno evidenziato l’infrazione della quarta e quinta costola del costato sinistro e le sue condizioni saranno valutate giorno per gioco per capire se riuscirà a recuperare almeno per il Camp Nou. Ma è improbabile".