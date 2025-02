Bestemmia Lautaro, Gazzetta: "Chiné chiede video a Dazn, ma col Napoli ci sarà"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna a parlare del caso bestemmia con protagonista Lautaro Martinez al novantesimo della sfida persa contro la Juventus.

"Il Giudice sportivo non aveva potuto punire Lautaro per la presunta bestemmia in Juve-Inter per assenza di audio, ma la Procura federale ha comunque aperto un fascicolo per trovare la possibile prova sonora (Chinè ha chiesto a DAZN tutti i video). Come riferisce la rosea, si tratta di un procedimento diverso, con altri tempi (esclusa quindi un’eventuale squalifica contro il Napoli) e in cui l’argentino ha la possibilità di patteggiare e chiudere il discorso con una multa. Ma il capitano nerazzurro, dopo la partita con il Genoa, è stato chiarissimo sull'argomento: "Non ho mai bestemmiato. Ho detto parolacce, ma non bestemmie".