Biasin svela: "Di Lorenzo ha già l'accordo con Giuntoli per andare alla Juve"

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato anche del futuro di Giovanni Di Lorenzo e di un accordo raggiunto con la Juventus da parte del capitano del Napoli: "A campionato chiuso si scatena il deliro. Siamo in quella fase drammatica dell’anno in cui vale tutto, perché da una parte son finite le partite (quasi) e dall’altra non è ancora iniziato ufficialmente il mercato (ufficialmente…).

La Juve invece è avanti. O meglio, Giuntoli sembra realmente aver ingranato la quinta. Di Gregorio è un affare fatto, con Di Lorenzo c’è un accordo (anche se bisogna passare dal solito DeLa), Koopmeiners resta un obiettivo (carissimo, ma non del tutto impossibile), Fagioli sarà in qualche modo un altro nuovo acquisto e, insomma, il dirigente bianconero sta facendo di tutto per consegnare a Thiago Motta una squadra che sia il più possibile funzionale alla sua idea di calcio. È solo l’inizio, ma sembra un buon inizio".