Bisseck come Lautaro? Dai replay spunta frase blasfema durante Inter-Roma

Yann Bisseck come Lautaro Martinez? Se lo domanda il quotidiano Tuttosport col frame dell'episodio incriminato: "No, non c'entrano abilità balistiche o di leadership: il centrale nerazzurro, nella sfida persa a San Siro con la Roma, si è reso protagonista di un gesto che sta facendo parecchio discutere". Quale? Una frase pronunciata durante la gara persa con la Roma che a quanto pare non lascia spazio a ulteriori interpretazioni.

"Se il capitano interista è stato oggetto per settimane della questione audio-non audio per la bestemmia dopo Juve-Inter, stessa cosa potrebbe accadere per Bisseck, il cui labiale durante la sfida con i giallorossi è stato inequivocabile". Al minuto 63 dopo una decisione arbitrale non gradita, il difensore, si legge, "si gira, sguardo al cielo liberando un urlo il cui significato appare facilmente comprensibile osservando il movimento delle labbra. Un grido che non lascia spazio a tante interpretazioni, se non quello relativo ad una bestemmia".