Bocciato Raspadori, i quotidiani: "Ma non è colpa sua se gioca lontano dalla porta"

Mister Spalletti chiede ai suoi di coinvolgerlo, ma Giacomo Raspadori stavolta non riesce a essere punto di riferimento e raccordo

TuttoNapoli.net

Mister Spalletti chiede ai suoi di coinvolgerlo, ma Giacomo Raspadori stavolta non riesce a essere punto di riferimento e raccordo. Pochi palloni giocabili, mai pericoloso. "Non è colpa sua se il Napoli cambia troppi uomini e lui non trova i tempi giusti per far male", lo giustifica La Gazzetta dello Sport dopo una prova da 5,5 in pagella. "A Firenze aveva regalato alla squadra brillantezza e dinamismo una volta entrato in campo, ieri ha fatto un evidente passo indietro partendo dal primo minuto", è invece l'analisi più severa del Corriere dello Sport con voto 5. Insufficiente per tutti, contro il Lecce neanche il nuovo acquisto Raspadori è riuscito a incidere.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

TuttoNapoli: 5