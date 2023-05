Bologna-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: Gaetano dal 1'? Raspa in attacco

TuttoNapoli.net

Quale formazione sceglierà Luciano Spalletti per la partita di Bologna? Ci saranno delle novità, scrive La Gazzetta dello Sport. A centrocampo, ad esempio, potrebbe trovare spazio dall'inizio Gaetano, relegando Zielinski alla panchina. In difesa Ostigard potrebbe far rifiatare Rrahmani. In attacco, senza Politano e Lozano, dovrebbe toccare a Raspadori agire da ala destra.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Dominguez, Schouten; Aebischer, Ferguson, Barrow; Arnautovic

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Gaetano; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia