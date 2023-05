Bono Vox: "Giovanni Paolo II? È stato il nostro Osimhen"

Questa una delle frasi riportate dal Corriere della Sera pronunciate da Bono Vox, leader degli U2, durante il suo concerto evento al San Carlo di Napoli.

"Giovanni Paolo II? È stato il nostro Osimhen". Questa una delle frasi riportate dal Corriere della Sera pronunciate da Bono Vox, leader degli U2, durante il suo concerto evento al teatro San Carlo di Napoli.

C’è una buona fetta della vita di Bono in Stories of surrender, Sunday Bloody Sunday e Pride introducono l’impegno umanitario. Parla dell’incontro con Giovanni Paolo II: «Un portiere in gioventù diventato un marcatore. È stato il nostro Victor Osimhen». Arrivano implacabili Desire e Beautiful Day. «Mi devo arrendere — dice — alle canzoni che mi raccontano».