Buongiorno convocato? Le ultime sul recupero e le prove di Conte

Oggi è la giornata in cui Antonio Conte dovrà sciogliere i dubbi di formazione per la sfida di domani con il Torino. Buongiorno non è ancora rientrato per un’ampia porzione d’allenamento, anche se intensifica ogni giorno i carichi di lavoro, ma il recupero non è completo e quindi per la gara da ex contro il Torino resta in forte dubbio. Lo riferisce il Corriere del Mezzogiorno, raccontando che Buongiorno sta stringendo i denti, vuole esserci, se non dovesse riuscire a giocare dal primo minuto, vorrebbe farcela almeno ad andare in panchina.

Rafa Marin ha ben figurato a Monza, ma nel laboratorio di Castel Volturno ha preso corpo una nuova intuizione che può diventare realtà: Conte lavora anche su Olivera al centro della difesa con Spinazzola ad occuparsi della corsia sinistra. È uno spunto - ricorda il quotidiano - che arriva dall’Uruguay, dalle idee di Bielsa che in sette gare con la sua Nazionale l’ha schierato da difensore centrale. Non sarebbe quindi una novità per Olivera, provato anche da Conte in estate come braccetto nel 3-4-2-1. Rafa Marin però vorrebbe la sua seconda gara consecutiva da titolare e proverà a convincere Conte.