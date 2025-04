Buongiorno, decisione presa: Conte ha scelto la coppia centrale per il Monza

Contro il Monza in difesa ci saranno Rrahmani e Rafa Marin: niente da fare per Buongiorno. Queste le ultime di formazione che arrivano dal Corriere dello Sport in edicola: "Pochi dubbi e tante certezze per Antonio Conte, a cominciare dagli assenti: gli infortunati Buongiorno, già fuori causa contro Empoli e Bologna per una tendinopatia dell’adduttore lungo della coscia destra; e Juan Jesus, costretto a salutare in anticipo il campionato per la lesione al semimbranoso della coscia destra rimediata lunedì, in coda alla sfida contro la squadra di D’Aversa.

E così, olé Rafa Marin: sarà la giornata del suo esordio dal primo minuto in campionato, dopo la miseria di 23 minuti collezionati finora sommando le due presenze contro la Lazio e l’Empoli, entrando dalla panchina" si legge sul quotidiano.