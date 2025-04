Buongiorno o Rafa Marin con il Torino? Le ultime sulle condizioni dell'ex granata

Il recupero di Alessandro Buongiorno è ancora in dubbio per la sfida al Torino in programma domenica sera allo stadio Maradona. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che ricorda come il difensore, ex della prossima sfida, ha già saltato le gare contro Bologna, Monza ed Empoli a causa di una tendinopatia all’adduttore lungo della gamba destra.

Secondo quanto si legge sul quotidiano, Buongiorno, potrebbe non essere disponibile neppure per l’incontro con la squadra della sua città, dove è cresciuto calcisticamente ed è stato capitano. Con Juan Jesus out fino a fine stagione, la difesa potrebbe essere affidata nuovamente a Rafa Marín (già titolare a Mnoza), chiamato a dare continuità in un momento cruciale.